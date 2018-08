Kreispolizeibehörde Viersen / Radfahrerin bei Unfall schwer ...

Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Willich - Am heutigen Dienstag gegen 16.20 Uhr kam es auf der L 379 in Höhe Hochbendweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 54-jährige Fahrradfahrerin aus Krefeld schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen wollte die Radlerin, die keinen Fahrradhelm trug, die Landstraße in Höhe Hochbendweg in Richtung des Golfplatzes überqueren. Dabei achtete sie nicht auf den fließenden Verkehr und wurde von einem PKW, der auf der L379 in Richtung Anrath fuhr, erfasst und schwer verletzt. Der PKW-Fahrer, ein 59-jähriger Willicher, wurde ebenfalls mit einem Schock in ein Krankenhaus eingeliefert. Während der Unfallaufnahme blieb die L 379 für ca, 30 Minuten voll gesperrt. /kj (1196) -032851-18/9

