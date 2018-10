Kreispolizeibehörde Viersen / Radfahrerin bei Verkehrsunfall ...

Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Viersen-Süchteln - Am Freitag gegen 15.45 Uhr befuhr ein 78jähriger PKW-Führer aus Viersen-Süchteln in Süchteln die Ratsallee aus Richtung Busbahnhof kommend und wollte nach rechts in die Tönisvorster Straße in Richtung Innenstadt abbiegen. Dabei achtete er nicht auf eine 61jährige Fahrradfahrerin aus Süchteln, die die Fußgängerfurth in Richtung Rathaus fahrend benutzte. Es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Sie trug keinen Fahrradhelm. /UR (1371)

