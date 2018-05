Kreispolizeibehörde Viersen / Radfahrerin leicht verletzt

Radfahrerin leicht verletzt

Kempen - Am Freitag den 25.05.18 gegen 12:25 Uhr übersah ein 67jähriger Kempener PKW Fahrer, der die Vorster Str. in Fahrtrichtung Innenstadt befuhr, beim rechts abbiegen in den Donkring die neben ihm weiter geradeaus fahrende 34jährige Kempener Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß zwischen PKW und Radfahrerin, diese stürzte zu Boden und verletzte sich dabei leicht.

