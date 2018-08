Kreispolizeibehörde Viersen / Randalierer und Ladendiebe ...

Randalierer und Ladendiebe festgenommen

Niederkrüchten-Elmpt - Nachdem vier männliche, in Elmpt wohnende Personen (20, 26, 30 und 32 Jahre alt) zunächst am Samstag den 18.08.2018 gegen 20:20 Uhr auf der Hauptstr. in Elmpt randaliert hatten, entwendeten zwei von ihnen im Netto-Markt Waren. In Koffern und einer Kühltasche führten sie weiteres vermutliches Diebesgut mit sich. Die Personen wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Sie wurden im Laufe des Sonntags Vormittags entlassen./tp (1130) 031399-18/2

OTS: Kreispolizeibehörde Viersen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65857 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65857.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Leitstelle Johannes-Theodor Pasch Telefon: 02162 / 377 - 1150 während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1192 Fax: 02162 / 377 - 1155 E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de