Kreispolizeibehörde Viersen / Rennradfahrer leicht verletzt

Rennradfahrer leicht verletzt

Kempen-Tönisberg - Am 26.05.2018 gegen 16:45 Uhr befuhr eine 81jährige Krefelderin PKW-Fahrerin die Straße Achterberg in Tönisberg. Beim Abbiegen in Richtung Oberweg stieß sie mit einem entgegenkommenden 49jährigen Rennradfahrer aus Duisburg zusammen. Der Rennradfahrer, der einen Helm trug, kam zu Fall und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

OTS: Kreispolizeibehörde Viersen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65857 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65857.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Leitstelle Johannes-Theodor Pasch Telefon: 02162 / 377 - 1150 während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1192 Fax: 02162 / 377 - 1155 E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de