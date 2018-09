Kreispolizeibehörde Viersen / Rennradfahrer leicht verletzt

Rennradfahrer leicht verletzt

Tönisvorst - St. Tönis - Ein 42jähriger St. Tönisser Rennradfahrer befuhr am heutigen Tag um 07:50 Uhr in Tönisvorst den Geh/Radweg der Krefelder Str. in Richtung St. Tönis. An einer Bodenwelle, die durch eine Baumwurzel im Bodenbelag hervorgerufen wurde, verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte zu Boden. Der mit Helm geschützte Radfahrer verletzte sich leicht und wurde mit RTW dem Krankenhaus Kempen zugeführt. Nach ambulanter Behandlung wurde er entlassen.

OTS: Kreispolizeibehörde Viersen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65857 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65857.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Leitstelle Johannes-Theodor Pasch Telefon: 02162 / 377 - 1150 während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1192 Fax: 02162 / 377 - 1155 E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de