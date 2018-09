Kreispolizeibehörde Viersen / Schuleinbruch

Schuleinbruch

Grefrath-Oedt - Am heutigen Tag um 14.10 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Einbruch in die Grundschule "Am Schwarzen Graben". Vermutlich in der Nacht zum heutigen Sonntag schlugen Unbekannte ein Loch in eine doppelt verglaste Scheibe und entriegelten anschließend das Fenster des Sekretariates. Aus einer Spendendose entwendeten die Unbekannten einen geringen Bargeldbetrag. Hinweise bitte an die Polizei Viersen unter 02162-377/0. / kj (1255) 034449-18/8

