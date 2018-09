Kreispolizeibehörde Viersen / Schwalmtal-Amern: Kradfahrer ...

Schwalmtal-Amern: Kradfahrer verletzt sich schwer bei Überholvorgang

Schwalmtal - Schwer verletzte sich heute gegen 16:20 Uhr in Amern ein Motorradfahrer bei einem missglückten Überholvorgang. Der 40 Jährige aus Niederkrüchten befuhr mit seinem Motorrad die L372 aus Fahrtrichtung Kasender Straße kommend in Richtung Polmansstraße. Er überholte trotz Verbots drei vor ihm fahrende Pkw und einen Traktor mit Anhänger. Als der Traktor nach links in die Polmansstraße abbog, kollidierte der Kradfahrer mit dem Hinterrad des Traktors. Das Krad wurde dabei zwischen Bauteilen der Zugmaschine eingeklemmt. Es traten Öl und Benzin aus. Der Kradfahrer wurde in die Helios-Kliniken nach Krefeld eingeliefert. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L372 im Bereich der Polmansstraße vollgesperrt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Motorradfahrer keinen Führerschein besitzt.

