Kreispolizeibehörde Viersen / Schwalmtal-Lüttelforst: ...

Schwalmtal-Lüttelforst: Unbekannte stehlen mehrere Tonnen Bohrgerät - Polizei sucht Zeugen

Schwalmtal-Lüttelforst - Zwischen Sonntag, 15.00 Uhr und Montag, 06.30 Uhr, stahlen Unbekannte von einer Baustelle im Bereich der Queens Avenue in Lüttelforst mehrere Brunnenbohrgeräte und auch eine Radladerschaufel mit einem Gesamtgewicht von ca. acht bis zehn Tonnen. Der Gesamtwert der gestohlenen Gegenstände beträgt mehrere 10000 Euro. Die Spuren vor Ort lassen den Schluss zu, dass die Diebe die Geräte mit einem großen Fahrzeug abtransportierten. Zum Aufladen benutzten die Täter möglicherweise einen Kran. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die am Sonntagabend oder in der Nacht zu Montag in Lüttelforst und Umgebung entsprechend große Fahrzeuge gehört oder gesehen haben, sich über die Rufnummer 02162/377-0 zu melden. /wg (373)

