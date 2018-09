Kreispolizeibehörde Viersen / Schwalmtal-Lüttelforst: Auto ...

Schwalmtal-Lüttelforst: Auto angesteckt Kripo bittet um Hinweise

Schwalmtal-Lüttelforst: - Am Dienstagabend brannte ein Auto in Lüttelforst. Das Fahrzeug war auf dem Teilstück zwischen dem Bauerncafé Bolten und der St. Jakobuskirche geparkt. Anwohner entdeckten um 21:30 Uhr die Flammen im Fahrzeug. Es gelang den Anwohnern, das Feuer mit eigenen Mitteln zu löschen. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt. Nach ersten Ermittlungen vor Ort geht die Kripo davon aus, dass eine Seitenscheibe am Fahrzeug eingeschlagen und das Innere dann in Brand gesetzt wurde. Hinweise erbittet das KK 1 unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (1326)

