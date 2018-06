Kreispolizeibehörde Viersen / Schwalmtal: Versuchter ...

Schwalmtal: Versuchter Tageswohnungseinbruch

Schwalmtal - Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 11.00 und 11.45 Uhr versuchten Unbekannte, in ein Reihenhaus auf der Straße Rüsgen in Schwalmtal einzubrechen. Der oder die Einbrecher verschafften sich Zugang zum Garten und hebelten an der Terrassentür, konnten diese jedoch nicht öffnen. Es wurde nichts gestohlen. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige bitte an die Kripo in Dülken unter der 02162/377-0. /wg (783)

