Kreispolizeibehörde Viersen / Schwalmtal-Waldniel: Stoppschild ...

Schwalmtal-Waldniel: Stoppschild missachtet: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Schwalmtal-Waldniel - Am Mittwoch, gegen 18.45 Uhr, fuhr ein 23-jähriger Mönchengladbacher auf der Heerstraße aus Richtung Dülkener Straße. An der Kreuzung zur Eickener Straße missachtete der Fahrer vermutlich das Stoppschild und fuhr ungebremst in die Kreuzung ein. Dabei stieß er mit dem Pkw einer 56-jährigen Schwalmtalerin zusammen, die aus Richtung Ortsmitte Waldniel kam. Durch die Wucht des Unfalls schleuderten beide Autos über die Straße. Der Mönchengladbacher und sein 61-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht, die Schwalmtalerin wurde schwer verletzt. Sie wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. /wg (325)

