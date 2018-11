Kreispolizeibehörde Viersen / Tageswohnungseinbruch in ...

Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Nettetal-Leuth - Am Mittwoch, in der Zeit von 17.30 Uhr bis 21.30 Uhr, rissen bislang unbekannte Täter 4 Holzlatten des verschlossenen Gartentores eines Einfamilienhauses auf der Straße May in Nettetal-Leuth ab. Durch das entstandene Loch gelangten sie über den Hof zur Rückseite des Hauses und hebelten die Küchentüre auf. Im Haus durchsuchten sie sämtliche Behältnisse. Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Mobiltelefone und einige Hundert Euro Bargeld gestohlen. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten. /UR (1514)

