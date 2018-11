Kreispolizeibehörde Viersen / Tageswohnungseinbruch in ...

Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Kempen - Am 10.11.2018 zwischen 14:00 Uhr und 21:00 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter die Terrassentür einer Doppelhaushälfte auf der Minna-Meckel-Straße in Kempen auf und entwendeten Bargeld und Schmuck. Anschließend flüchteten sie mit der Beute in unbekannte Richtung. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162.3770 entgegen. /Ma (1562)

