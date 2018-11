Kreispolizeibehörde Viersen / Tageswohnungseinbruch in Reihenhaus

Tageswohnungseinbruch in Reihenhaus

Willich-Schiefbahn - Am gestrigen Samstag, d. 17.11.2018 in der Zeit von 14.00 Uhr bis 21.50 Uhr drangen Unbekannte in ein Einfamilienreihenhaus an der Straße "Niederheide" ein. Die Täter hebelten die im ersten Stock gelegene Balkontüre auf und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Zu möglichem Stehlgut können zur Zeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise bitte an die Polizei Viersen unter 02162-377/0. /kj (1603) 043985-18/7

