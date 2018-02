Kreispolizeibehörde Viersen / Tönisvorst - St. Tönis: ...

Tönisvorst - St. Tönis: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Tönisvorst - St. Tönis - Bei einem Zusammenstoß mit einem abbiegenden Pkw wird eine Frau aus St. Tönis leicht verletzt. Die 63-jährige Radfahrerin aus St. Tönis fuhr am Dienstag gegen 17.10 Uhr auf der Schelthofer Straße in Richtung Biwak. An der Kreuzung zur Friedrichstraße bog eine 27-jährige Autofahrerin aus Richtung Biwak kommend in die Friedrichstraße ab. Dabei achtete sie nicht auf die entgegenkommende Radfahrerin. Ein vorausfahrender Lkw hatte ihr vermutlich die Sicht versperrt. In der Kreuzung stießen Fahrrad und Pkw zusammen. Die Radfahrerin fiel hin und verletze sich dabei leicht. /wg (230)

OTS: Kreispolizeibehörde Viersen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65857 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65857.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Pressestelle Wolfgang Goertz Telefon: 02162/377-1192 E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de