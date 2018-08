Kreispolizeibehörde Viersen / Tönisvorst-St. Tönis: ...

Tönisvorst-St. Tönis: Autofahrerin übersieht Pedelecfahrer- schwer verletzt

Tönisvorst-St. Tönis: - Möglicherweise hätte der Senior sich den Krankenhausaufenthalt ersparen können, wenn er einen Fahrradhelm getragen hätte. So wurde der 77-jährige Pedelecfahrer aus St. Tönis bei einem Verkehrsunfall auf der Leipziger Straße so schwer verletzt, dass er zur stationären Krankenhausbehandlung gebracht werden musste. Eine 33-jährige Autofahrerin aus Grefrath befuhr am Donnerstag gegen 09:10 Uhr die Leipziger Straße in Richtung Feldstraße. An einem Engpass musste sie verkehrsbedingt anhalten. Beim Anfahren übersah sie den von hinten herangenahten Pedelecfahrer und kollidierte mit diesem./ah (1115)

