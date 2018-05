Kreispolizeibehörde Viersen / Tönisvorst- St. Tönis: Fußgänger ...

Tönisvorst- St. Tönis: Fußgänger wird von Auto erfasst - schwer verletzt

Tönisvorst- St. Tönis - Am Mittwoch, gegen 13.45 Uhr, ereignete sich auf dem Nordring in St. Tönis ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde. Der 29-jährige Tönisvorster war zunächst als Passagier eines Linienbusses einige Meter hinter der Bushaltestelle 'Rosenstraße' aus dem Bus gestiegen. Der 29-jährige ging zum Heck des Busses und überquerte die Straße. Dabei achtete er nicht auf ein Auto, das aus Richtung Hülser Straße kam. Dessen Fahrerin, eine 49-jährige Frau aus Tönisvorst, bremste sofort, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der Fußgänger stürzte auf die Fahrbahn und wurde dabei verletzt. Zur stationären Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. /wg (720)

