Kreispolizeibehörde Viersen / Tönisvorst- St. Tönis: Lkw achtet ...

Tönisvorst- St. Tönis: Lkw achtet nicht auf wartende Autos

Tönisvorst- St. Tönis - Am Montag, gegen 07.40 Uhr, fuhr ein 61-jähriger Lkw-Fahrer aus Krefeld mit seinem Sattelzug auf der Düsseldorfer Straße aus Richtung Willich. Dabei sah er vermutlich zu spät, dass sich der Verkehr an der Ampel zum Südring aufgestaut hatte. Der Lkw fuhr auf den Pkw einer 49-jährigen Mönchengladbacherin auf und schob diesen auf den davor wartenden Pkw. Dieser stieß in Folge auf einen vierten Pkw. Der Lkw fuhr in den Graben neben der Straße und blieb dort stehen. Die Mönchengladbacherin wurde durch den Unfall verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Alle anderen Beteiligten blieben unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung des Sattelzuges wurde die Unfallstelle gesperrt. /wg (1568)

