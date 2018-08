Kreispolizeibehörde Viersen / Tönisvorst-St. Tönis: Nachtrag ...

Tönisvorst-St. Tönis: Nachtrag zur Boa constrictor

Tönisvorst - In unserer Meldung 1143 haben wir über eine Boa constrictor berichtet, die in der Nacht zu Montag aus einem Terrarium in St. Tönis verschwunden ist. Nach weiteren Ermittlungen schließt die Polizei nicht mehr aus, dass die etwa zwei Meter lange Schlange auch aus der Wohnung entwichen sein könnte. Die Boa constrictor ist eine ungiftige Würgeschlange. Wer das Tier sieht oder verdächtige Beobachtungen macht, meldet sich bitte umgehend unter der Rufnummer 02162/377-0 bei der Polizei./hei (1144)

