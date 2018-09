Kreispolizeibehörde Viersen / Tönisvorst: Wohnungseinbrecher ...

Tönisvorst: Wohnungseinbrecher treten Tür ein

Tönisvorst - Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 07.00 und 17.30 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Krefelder Straße in St. Tönis ein. Die Einbrecher öffneten gewaltsam die Tür der Wohnung in der dritten Etage und stahlen eine Spielekonsole und mehrere Spiele. Hinweise auf tatverdächtige Personen bitte an die Kripo in Dülken unter der Rufnummer 02162/377-0. /wg (1238)

OTS: Kreispolizeibehörde Viersen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65857 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65857.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Pressestelle Wolfgang Goertz Telefon: 02162/377-1192 E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de