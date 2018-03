Kreispolizeibehörde Viersen / Trickdieb in Tönisberg unterwegs

Trickdieb in Tönisberg unterwegs

Kempen-Tönisberg - Am Freitag gegen 16.00 Uhr schellte ein bislang unbekannter Mann an der Haustüre eines Einfamilienhauses auf der Straße Vinnbrück in Kempen-Tönisberg. Unter dem Vorwand eine Telefonstörung beseitigen zu müssen, gelangte er ins Haus und stahl aus der Handtasche der Wohnungsinhaberin Bargeld. Der Dieb wird wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt und ganz in schwarz gekleidet. Vermutlich stieg er nach Verlassen des Hauses ca. 100 Meter entfernt als Beifahrer in einen grünen PKW. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten. /UR (344)

