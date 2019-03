Kreispolizeibehörde Viersen / Unfallverursacher meldet sich bei ...

Unfallverursacher meldet sich bei der Polizei

Nettetal - Wie wir in unserer Pressemitteilung Nr.388 vom gestrigen Tag mitgeteilt hatten, war in Nettetal-Breyell ein dreijähriges Mädchen von einem Fahrradfahrer angefahren und schwer verletzt worden. Der Unfallverursacher, ein 58-jähriger aus Hinsbeck, hatte sich noch am gestrigen Tag - wenn auch mit zeitlichem Verzug - bei einem ihm persönlich bekannten Polizeibeamten gemeldet. Bei den anschließenden Ermittlungen vor Ort bestätigte er den Unfallhergang und gab an, die Unfallstelle verlassen zu haben, weil er nach dem kurzen Streitgespräch mit dem Vater des geschädigten Kindes eine Eskalation der Situation befürchtete. /kj (390)

