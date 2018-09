Kreispolizeibehörde Viersen / Verkehrsunfall auf Spielstraße ...

Verkehrsunfall auf Spielstraße mit verletztem Kind

Grefrath - Am 18.09.2019 ereignete sich in Grefrath auf einer Spielstraße ein Verkehrsunfall. Hierbei wollte ein 57-jähriger PKW Fahrer aus Grefrath nach rechts abbiegen und übersah dabei einen von rechts kommenden 8-jährigen Jungen auf seinem Fahrrad. Dieser stützte sich auf der Motorhaube des PKW ab und verletzte sich dabei leicht am rechten Knie und an der rechten Schulter. Der Fahrradfahrer trug zum Unfallzeitpunkt einen Helm. /Ma (1292)

