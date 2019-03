Kreispolizeibehörde Viersen / Verkehrsunfall mit eine schwer ...

Verkehrsunfall mit eine schwer Verletzten und sechs beschädigten Fahrzeugen

Willich - Am 14.03.2019, gegen 14:45 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Krefelder mit seinem Pkw, vermutlich mit zu hoher Geschwindigkeit, die Hanns-Martin-Schleyer-Straße in südliche Richtung. In Höhe der Hausnummer 29 kam er in der dortigen Rechtskurve von der Fahrbahn ab, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem 50-jährigen Krefelder Pkw-Fahrer. Der Pkw des 50-jährigen wurde durch den Zusammenstoß in einen stehenden Pkw einer Meerbuscherin geschoben; dieser wiederum wurde in zwei parkende Pkw geschoben und ein weiterer Pkw wurde durch fliegende Fahrzeugteile beschädigt. Der 50-jährige Pkw-Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht, der 18-Jährige blieb unverletzt. Drei der beschädigten Fahrzeuge mussten auf Halterwunsch abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren.

