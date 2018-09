Kreispolizeibehörde Viersen / Vermisste Seniorin wohlbehalten ...

Vermisste Seniorin wohlbehalten angetroffen

Mönchengladbach / Viersen - Die gestern vermisst gemeldete 83-jährige Seniorin aus Venezuela ist heute, gegen 19:00 Uhr, wohlbehalten mit ihrem Hund auf der Waldnieler Straße in Mönchengladbach angetroffen worden. Ein aufmerksames Ehepaar hatte die Frau aufgrund der Veröffentlichung erkannt und bis zum Eintreffen der Polizei betreut. Tagsüber hatten sich bereits mehrere Zeugen gemeldet und Hinweise auf den möglichen Aufenthalt der Seniorin gegeben, so dass die Polizeio einige erfolgversprechende Fahndungsansätze hatte. Die erleichterten Angehörigen nahmen die Seniorin wieder in ihre Obhut.

