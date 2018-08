Kreispolizeibehörde Viersen / Versuch Tresor zu entwenden

Versuch Tresor zu entwenden

Kempen-St. Hubert - 180819- Kempen-St. Hubert: Versuch Tresor zu entwenden Am 19.08.2018 gegen 03:50 Uhr hebelten unbekannte Täter an einem Fenster der Doppelhaushälfte in St. Hubert auf dem Lötschenweg und gelangten dadurch in die Küche, anschließend durchsuchten sie das gesamte Wohnhaus. Mit Hilfe von entwendeten Vierkanthölzern aus der Maschinenhalle des Anwesens, entwendeten sie aus dem Keller einen Tresor. Dieser wurde auf dem Feld hinter dem Haus aufgefunden. Ein Nachbar beobachtete drei verdächtige Personen, die fußläufig über das Feld in Richtung Hüls flüchteten. Hinweise und verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei Viersen, Telefonnummer 02162 3770, entgegen.

