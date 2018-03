Kreispolizeibehörde Viersen / Versuchter Einbruch in ...

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Kempen-Tönisberg - Unbekannte Täter haben versucht, in der Zeit zwischen Samstagabend, 17:30 Uhr und Sonntagmittag, 11:30 Uhr, in ein Einfamilienhaus am Erprathsweg in Tönisberg einzubrechen. Der oder die Täter gelangten auf das Grundstück und versuchten, ein Fenster des Wintergartens aufzuhebeln. Dabei splitterte die Scheibe und löste vermutlich die Alarmanlage aus, woraufhin die Täter flüchteten. Hinweise an die Kriminalpolizei unter 02162/377-0

