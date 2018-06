Kreispolizeibehörde Viersen / Versuchter Einbruch in ...

Versuchter Einbruch in Grefrath-Oedt: Täter hatten auf die Kellertür abgesehen

Viersen - In der Zeit zwischen dem 28.05.2018 12:00 Uhr und dem 01.06.2018 15:00 Uhr versuchten Unbekannte, eine Tür im Kellerabgang eines Mehrfamilienhauses in der Straße Niedertor aufzuhebeln. Ob die Einbrecher gestört wurden, oder an der Qualität der Tür gescheitert sind, muss im Rahmen weiterer Ermittlungen noch geklärt werden. Ebenso die Frage, ob Gegenstände entwendet wurden. Unerkannt verließen sie nach dem Versuch den Tatort. Die Polizei rät: Verschließen sie Türen und Fenster sorgfältig, machen sie Einbrechern so das Leben schwer! Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen.

