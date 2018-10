Kreispolizeibehörde Viersen / Versuchter Einbruch in ...

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Schwalmtal-Amern - Am Samstag, in der Zeit von 14.30 Uhr bis 18.15 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter vermutlich über den Mühlenweg an die Rückseite eines Mehrfamilienhauses auf der Polmannsstraße in Schwalmtal-Amern. Sie kletterten auf den Balkon einer Erdgeschosswohnung und versuchten die Balkontür aufzuhebeln. Sie waren nicht in der Lage die Türe zu öffnen und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten. /UR (1414)

OTS: Kreispolizeibehörde Viersen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65857 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65857.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Leitstellle Ulrich Rothstein Telefon: 02162/377-1150 während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1192 Fax: 02162/377-1155 E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de