Kreispolizeibehörde Viersen / Versuchter Einbruch in ...

Versuchter Einbruch in freistehendes Einfamilienhaus

Tönisvorst - In der Zeit von Freitag , 22.03. , in den Nachmittagsstunden bis Samstag, 23.03.2019, 19.30 Uhr versuchten unbekannte Täter in ein feistehendes Einfamlienhaus an der Fasanenstraße in St. Tönis einzubrechen. Die Täter hatten mittels eines Steins eine Fensterscheibe eingeworfen, gelangten aber letztendlich nicht ins Haus. Hinweise bitte an die Polizei in Viersen unter 02162-377/0

