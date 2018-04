Kreispolizeibehörde Viersen / versuchter Einbruch in ein ...

versuchter Einbruch in ein Juweliergeschäft

Kempen - Am 29.04.2018 gegen 00:00 Uhr versuchten unbekannte Täter die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäftes auf dem Kempener Buttermarkt ein zu schlagen. Dies gelang nicht. Hinweise auf tatverdächtige Personen oder verdächtige Beobachtungen bitte an die Kripo in Viersen unter der Nummer 02162-377-0

OTS: Kreispolizeibehörde Viersen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65857 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65857.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Leitstelle Johannes-Theodor Pasch Telefon: 02162 / 377 - 1150 während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1192 Fax: 02162 / 377 - 1155 E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de