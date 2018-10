Kreispolizeibehörde Viersen / Versuchter Einbruch - Täter durch ...

Versuchter Einbruch - Täter durch Nachbar vertrieben

Kempen-St.Hubert - Nachbar hörte verdächtige Geräusche und verscheuchte Täter, die versuchten eine Terrassentüre aufzuhebeln.

Der aufmerksame Nachbar hörte aus dem Garten seines Nachbarn am Heideweg gegen 21:55 Uhr verdächtige Geräusche. Als er über den Zaun in den Nachbargarten schaute und laut rief, sah er noch eine Person über den Gartenzaun in Richtung Spielplatz flüchten. Ihm fiel auch noch ein silberner PKW Mercedes oder BMW mit einem Kennzeichen aus Duisburg (DU), besetzt mit zwei Personen, auf, der zügig weg fuhr. Ob der Wagen mit dem versuchten Einbruch im Zusammenhang steht, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 in Verbindung zu setzten./mikö (1377)

