Kreispolizeibehörde Viersen / Versuchter Raub auf Autobahnparkplatz

Versuchter Raub auf Autobahnparkplatz

Viersen - 54jähriger wurde Opfer eines versuchten Raubüberfalls auf dem Autobahnparkplatz Bockerter Heide.

Der 54jährige Nettetaler machte in der Nacht zu Sonntag, dem 16.03.2019 gegen 02:45 Uhr auf dem Autobahnparkplatz Bockerter Heide an der A52 eine kurze Rast. Als er das Toilettengebäude wieder verlassen wollte, drängte ihn ein etwa 35-45 Jahre alter Mann wieder zurück. Der als etwa 180 cm groß mit dunkelblonden kurzen Haaren beschriebener Mann sprühte dem Nettetaler etwas ins Gesicht und forderte in englischer Sprache dessen Autoschlüssel. Als der Nettetaler sich weigerte, schlug der Mann mehrfach auf ihn ein. Der Nettetaler konnte schlussendlich flüchten, ohne dass der Täter etwas erbeutete. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 - 377-0 erbeten./mikö (340)

