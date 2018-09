Kreispolizeibehörde Viersen / Versuchter Raub auf Spielhalle

Versuchter Raub auf Spielhalle

Grefrath-Oedt - Ein unbekannter Täter betrat am 22.09.2018, gegen 23:00 Uhr, die Spielhalle auf der Hochstraße in Grefrath-Oedt. Unter Vorhalt einer Schusswaffe fordert er Bargeld von dem 68-jährigen Geschädigten. Dieser konnte den Täter allerdings in die Flucht schlagen, indem er ihn mit Hilfe seiner Unterarmgehstützen aus der Spielhalle drängte. Im Laufe des kurzen Gefechtes warf der Täter vor Wut noch einen Stuhl durch die Spielhalle, ohne damit jemanden zu treffen und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Der Täter wird vom Geschädigten wie folgt beschrieben: ca. 20 Jahre alt, ca. 185 cm groß, kurze schwarze Haare, bekleidet mit schwarzer Hose und schwarzem Pullover und mit einem schwarzem Tuch vermummt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf mögliche Tatverdächtige unter der Rufnummer 02162/377-0. /Ma (1311)

OTS: Kreispolizeibehörde Viersen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65857 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65857.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Daniela Maas Telefon: 02162/377-1150 während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1192 E-Mail: Daniela.Maas@polizei.nrw.de