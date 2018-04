Kreispolizeibehörde Viersen / Viersen-Bockert: Polizei ...

Viersen-Bockert: Polizei verhindert möglichen Suizid

Viersen-Bockert - Am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr wurde die Polizei zu einem Haus an der Hardter Straße in Viersen-Bockert gerufen. Ein 33-Jähriger hatte mit Suizid gedroht und sich anschließend verbarrikadiert. Durch den Einsatz von Spezialkräften konnte der Mann gesichert werden. Die Ermittlungen dauern an. /mr (547)

