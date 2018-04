Kreispolizeibehörde Viersen / Viersen/Brüggen: Sondereinsatz ...

Viersen/Brüggen: Sondereinsatz gegen den Wohnungseinbruch - Polizei nahm Tatverdächtige vorläufig fest

Viersen/Brüggen - Am gestrigen Donnerstag ging die Polizei mit verstärkten Kräften gegen Wohnungseinbrecher vor. An ausgewählten Anhaltestellen kontrollierten uniformierte Einsatzkräfte Fahrzeuge und Personen und hielten nach möglichen Einbrechern Ausschau. Festgestellte Verkehrsverstöße ahndeten die Polizistinnen und Polizisten ebenfalls. Wegen diverser Verstöße erhoben die Einsatzkräfte insgesamt 18 Verwarnungsgelder und zwei Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen. Insgesamt wurden 120 Fahrzeuge und über 100 Personen überprüft. Zivile Streifen waren in grenznahen Wohngebieten unterwegs und kontrollierten verdächtige Personen und Fahrzeuge. In Brüggen versuchten mehrere Einbrecher, in ein Haus auf der Roermonderstraße einzubrechen. Als die Hausbesitzer in ihr Haus zurückkehrten, überraschten sie die Einbrecher. Mindestens zwei Täter flüchteten aus dem Haus. Nach intensiver Fahndung konnten auch in Zusammenarbeit mit dem Zoll am Grenzübergang Swalmen und in Brüggen insgesamt drei tatverdächtige Männer angehalten und vorläufig festgenommen werden. Die Männer, 42, 23 und 19 Jahre alt, wurden inzwischen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an. /wg (515)

OTS: Kreispolizeibehörde Viersen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65857 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65857.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Pressestelle Wolfgang Goertz Telefon: 02162/377-1192 E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de