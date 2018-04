Kreispolizeibehörde Viersen / Viersen-Dülken: ...

Viersen-Dülken: Verkehrsunfallflucht geklärt- Führerschein sichergestellt

Viersen-Dülken: - Einen schnellen Ermittlungserfolg verzeichnete das Verkehrskommissariat der Polizei Viersen: Am 11.4. zeigte eine Anwohnerin der Bodelschwinghstraße eine Verkehrsunfallflucht an. Im Laufe der Nacht hatte ein vorbeifahrendes Fahrzeug ihren geparkten Pkw beschädigt und einen Schaden von einigen tausend Euro verursacht. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte die Verkleidung eines Seitenspiegels des vermutlichen Unfallflüchtigen. Anhand dieser Sicherstellung gelang es den Ermittlern in den beiden letzten Tagen dann auf die Spur des mutmaßlichen Unfallverursachers zu kommen. Dabei handelt es sich um einen 83-jährigen Süchtelner. Das Fahrzeug des Mannes hatten die Ermittler noch mit der Beschädigung finden können. Der Senior hatte jedoch bereits einen Reparaturauftrag erteilt. Der Süchtelner gab zu, einen Fehler gemacht zu haben und gestand die Unfallflucht. Die Ermittler stellten seinen Führerschein sicher. Das Straßenverkehrsamt wird nun den Entzug der Fahrerlaubnis prüfen./ah (486)

OTS: Kreispolizeibehörde Viersen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65857 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65857.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Pressestelle Antje Heymanns Telefon: 02162/377-1191 Fax: 02162/377-1199 E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de