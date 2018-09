Kreispolizeibehörde Viersen / Viersen-Dülken: Exhibitionist - ...

Viersen-Dülken: Exhibitionist - Kripo sucht Zeugen

Viersen-Dülken - Vor den Augen von zwei 15-jährigen Mädchen entblößte ein bislang unbekannter Mann sein Geschlechtsteil und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Die beiden Schülerinnen kamen um 15:20 Uhr mit dem Bus der Linie 074 in Dülken an. Sie stiegen Am Bahnhof aus und gingen zu Fuß weiter. Beim Verlassen des Busses kam ihnen der Mann entgegen, der sein Geschlechtsteil entblößt hatte und daran manipulierte. Die Mädchen gingen an dem Mann vorbei, der ihnen dann noch ein Stück Weges folgte. Der Verdächtige war etwa 175 cm groß und sehr schlank. Er hatte hellbraune Haare und war Brillenträger. Er war dunkel gekleidet. Möglicherweise haben Businsassen die Szenerie oder der Mann beobachtet. Auch eine Fußgängerin müsste den Mann gesehen haben, ohne dass ihr etwas aufgefallen sein muss. Hinweise bitte über die Rufnummer 02162/377-0. /ah (1339)

OTS: Kreispolizeibehörde Viersen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65857 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65857.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Pressestelle Antje Heymanns Telefon: 02162/377-1191 E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de