Kreispolizeibehörde Viersen / Viersen-Dülken: Mehrere ...

Viersen-Dülken: Mehrere Mülltonnen brennen- Kripo bittet um Hinweise

Viersen-Dülken: - Drei Mülltonnen, die vor einem Haus auf der Kettelerstraße gestanden hatten, brannten in der Nacht vollständig aus. Die Brandursache steht noch nicht fest. Das Wohnhaus wurde durch die Hitze leicht beschädigt. Gegen 00:45 Uhr am Dienstag erwachten die Bewohner des Einfamilienhauses von fremden Geräuschen vorm Haus. Bei einer Nachschau standen die drei Mülltonnen bereits in Flammen.

Die Kripo bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02162/377-.0. Wer hat zum fraglichen Zeitpunkt in der Nähe des Brandortes verdächtige Beobachtungen gemacht?/ah (1318)

