Kreispolizeibehörde Viersen / Viersen-Dülken: Unbekannter ...

Viersen-Dülken: Unbekannter entreißt Handy und flüchtet

Viersen-Dülken - Am Montag, gegen 10.30 Uhr, fragte ein Unbekannter einen 23-jährigen Mann auf der Venloer Straße in Dülken nach der Uhrzeit. Der Viersener saß in seinem Auto und hatte im Bereich der Sparkasse geparkt. Als er sein Mobiltelefon aus der Tasche genommen hatte, um nach der Zeit zu sehen, riss ihm der Unbekannte das Telefon aus der Hand und rannte auf der Venloer Straße Richtung Boisheim weg. Der Täter ist ca. 25 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß und hat mittellange, blonde, lockige Haare. Er trug hellblaue Jeans, ein gelbes T-Shirt und weiße Turnschuhe mit einem dunklen Streifen. Hinweise bitte an die Kripo unter der 02162/377-0. /wg (530)

