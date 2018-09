Kreispolizeibehörde Viersen / Viersen: Frau von Unbekanntem ...

Viersen: Frau von Unbekanntem sexuell belästigt - Polizei sucht Zeugen

Viersen - Wie der Polizei gestern angezeigt wurde, belästigte bereits am Sonntagabend ein unbekannter Mann auf der Großen Bruchstraße eine 40-jährige Frau aus Viersen. Die Frau stand gegen 18.00 Uhr vor einem Haus, als ein Mann vor ihr stehen blieb und sich in schamverletzender Weise entblößte. Der Mann war in Begleitung eines weiteren Mannes. Die Frau schrie und beide Männer entfernten sich. Die Kripo bittet um Hinweise auf die beiden Verdächtigen unter der Nummer 02162/377-0. /wg (1285)

