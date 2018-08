Kreispolizeibehörde Viersen / Viersen-Innenstadt: angetrunkener ...

Viersen-Innenstadt: angetrunkener Radfahrer bringt Seniorin zu Fall

Viersen - Am Sonntag, 26.08.2018 ereignete sich in Viersen auf der Hauptstr. ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Um 11:45 Uhr befuhr ein Viersener mit seinem Fahrrad den Vorplatz der dortigen Kirche und stieß dabei gegen eine 77 jährige Frau aus Viersen. Durch den Zusammenstoß kamen beide Personen zu Fall und verletzten sich leicht. Sie wurden von der Besatzung eines alarmierten Rettungswagen vor Ort behandelt. Da beim Radfahrer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt wurde, musste dieser die Polizeibeamten zur Polizeiwache begleiten. Nach der Abgabe einer Blutprobe durfte er als Fußgänger seinen Weg fortsetzen.

OTS: Kreispolizeibehörde Viersen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65857 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65857.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Leitstelle Volker Fleißgarten Telefon: 02162/377-1150 während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1192 E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de