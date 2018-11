Kreispolizeibehörde Viersen / Viersen: Nach Abschluss der ...

Viersen: Nach Abschluss der Ermittlung steht fest: Es war kein Raub

Viersen - Am 15.08.2018 wurde der Polizei ein vermeintliches Raubdelikt in der Viersener Innenstadt angezeigt. Ein 43-jähriger Mann sollte einem 11-jährigen Jungen einen Geldschein entrissen haben. Wir berichteten in der Meldung 1118. Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei brachten ans Licht, dass der 11-jährige dem 43-jährigen das Geld geliehen hatte. Zu einer Straftat war es nicht gekommen. Der Jungen hatte sich die Geschichte ausgedacht und somit eine Straftat vorgetäuscht. Auf Grund seines Alterns drohen dem 11-jährigen zwar keine strafrechtlichen Konsequenzen, jedoch wurde das Jugendamt informiert. /wg (1588)

