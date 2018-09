Kreispolizeibehörde Viersen / Viersen: Polizei Viersen mit ...

Viersen: Polizei Viersen mit Kontrollen gegen Einbrecher

Viersen - Die Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls war Schwerpunkt der Kontrollen, die die Polizei am gestrigen Mittwoch an ausgewählten Stellen im Kreisgebiet durchführte. Mit über 40 Einsatzkräften war die Kreispolizei sowohl uniformiert als auch in zivil unterwegs und zeigte damit deutliche Präsenz. Insgesamt überprüften die Einsatzkräfte über 150 Fahrzeuge und über 160 Personen. Festgestellte Verkehrsverstöße wurden dabei ebenfalls geahndet. Tatkräftig unterstützt wurden die Viersener Einsatzkräfte durch mehrere Teams von Bundespolizei und Niederländischer Polizei. Die durch die Kontrollen gewonnenen Erkenntnisse werden nun durch die Ermittler ausgewertet. /wg (1267)

OTS: Kreispolizeibehörde Viersen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65857 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65857.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Pressestelle Wolfgang Goertz Telefon: 02162/377-1192 E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de