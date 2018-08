Kreispolizeibehörde Viersen / Viersen: Radfahrer fährt an Auto ...

Viersen: Radfahrer fährt an Auto vorbei und kommt zu Fall - leicht verletzt

Viersen - Am Freitag, gegen 11.00 Uhr, fuhr ein 61-jähriger Autofahrer aus Mönchengladbach auf der Straße 'An den schwarzen Pfählen' in Viersen. An der Einmündung zur Alten Bruchstraße hielt er an. Ein 84-jähriger Radfahrer, der den Radweg benutzte, machte aus bisher nicht geklärten Gründen einen Schlenker in Höhe des Pkw und kam dabei zu Fall. Dabei verletzte er sich leicht. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben sich beim Verkehrskommissariat in Viersen unter der Nummer 02162/377-0 zu melden. /wg (1219)

