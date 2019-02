Kreispolizeibehörde Viersen / Viersen: Radfahrer verursacht ...

Viersen: Radfahrer verursacht Unfall und fährt weiter

Viersen - Am Donnerstag, gegen 14.30 Uhr, fuhr eine 10-jährige Schülerin auf dem Radweg der Kanalstraße in Viersen. Im Bereich der Straße Hülsonk überholte sie ein anderer Radfahrer. Es kam zur Berührung zwischen beiden, so dass die Schülerin stürzte und sich dabei leicht verletzte. Der zweite Radfahrer fuhr weiter, ohne sich um das Mädchen zu kümmern. Der Radfahrer ist ca. 40 Jahre alt, hat eine normale Statur und dunkle Haare. Er trug eine dunkle Jacke und dunkle Jeans. Er fuhr vermutlich ein dunkles Herrenrennrad. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Unfallgeschehen und dem flüchtigen Radfahrer geben? Nach dem Unfall hielt ein Auto an, möglicherweise ein Twingo. Die Insassen, ein Mann und eine Frau, kümmerten sich um die verletzte Schülerin. Diese wichtigen Zeugen werden ebenfalls gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Viersen in Verbindung zu setzten. Die Rufnummer lautet: 02162/377-0. /wg (213)

