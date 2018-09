Kreispolizeibehörde Viersen / Viersen-Süchteln: Autofahrer ...

Viersen-Süchteln: Autofahrer fährt radelndes Schulkind an und fährt vom Unfallort weg

Viersen-Süchteln: - Wieder wurde heute ein Fall angezeigt, den die Polizei nun als Verdacht der Verkehrsunfallflucht bearbeitet. Wieder hat sich ein erwachsener Verkehrsteilnehmer auf die Aussage eines Kindes verlassen und sieht sich nun dem Vorwurf, eine Straftat begangen zu haben, ausgesetzt.

Heute erschienen die Eltern eines 11-jährigen Schülers aus Süchteln und meldeten den Verkehrsunfall ihres Sohnes, der am Dienstag zwischen 12:40 Uhr und 12:50 Uhr auf der Hindenburgstraße passiert ist. Nach Schilderungen des Kindes befuhr der Junge mit seinem Fahrrad die "falsche" Seite des Radwegs in Fahrtrichtung Süchteln. Aus einem Tankstellengelände kam ein schwarzer Pkw, der den Jungen touchierte. Das Kind stürzte. Der Autofahrer erkundigte sich, ob alles in Ordnung sei, was das Kind bejahte und weiter fuhr. Der Autofahrer sammelte daraufhin sein beim Unfall verlorenes Kennzeichen auf und verließ dann ebenfalls den Unfallort. Er war etwa 75 Jahre alt und trug eine ockerfarbene Jacke und eine Jeanshose. Auf dem Beifahrersitz saß eine Frau. Später stellten sich Schmerzen ein, die die Eltern zur Anzeige veranlassten. Der Junge wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Hinweise auf den Autofahrer nimmt das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen.

Schon gestern appellierten wir: Melden Sie alle Unfälle mit Kindern/Minderjährigen der Polizei! Sie ersparen sich damit eine Anzeige wegen Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Im ersten Schreck glauben und sagen die Kinder oft, es sei nichts passiert. Wenn das Adrenalin weicht und der Schock nachlässt, merken sie dann, dass sie doch verletzt wurden, was die Eltern zu einer Anzeige veranlasst./ah (1330)

