Kreispolizeibehörde Viersen / Viersen-Süchteln: Drei junge ...

Viersen-Süchteln: Drei junge Männer schlagen 16-Jährigen und wollen Kopfhörer rauben

Viersen-Süchteln - Am Montag gegen 15.45 Uhr ist ein 16-jähriger Süchtelner am Busbahnhof in Viersen von drei jungen Männern angesprochen worden - er habe einen Freund von ihnen beleidigt. Der 16-Jährige stieg dann in den Bus der Linie 019 und fuhr damit Richtung Süchteln. Als er an der Haltestelle "Thomasweg" ausgestiegen war, kam das Trio wieder auf ihn zu und verfolgte ihn. Was die drei Männer wollten, war schnell klar: seine Apple-Kopfhörer. Zwei der drei Männer verfolgten ihn dann in Richtung seiner Wohnung. Einer schlug ihn mit der Faust mehrfach ins Gesicht und forderte die Herausgabe der Kopfhörer. Der andere Mann hielt ihn fest. Als er sich aus dem Griff befreien konnte, klingelte er an einem Haus. Daraufhin verschwanden die Männer. Das Opfer beschreibt das Trio so: Der erste Mann war etwa 16 bis 17 Jahre alt, 1,70 Meter groß und hatte blonde Haare. Er war von normaler Statur. Der zweite Mann wirkte dagegen muskulös, war etwa 18 bis 19 Jahre alt und ungefähr 1,85 Meter groß. Er hatte schwarze Haare, trug dunkle Kleidung - unter anderem einen schwarzen Kapuzenpullover - und er lispelte. Der dritte Mann war Brillenträger, auffällig dünn, dunkelhaarig und ungefähr 1,80 Meter groß. Wer hat den Vorfall am Busbahnhof in Viersen oder am Thomasweg in Süchteln beobachtet? Wer kennt ein Trio, auf das die Beschreibung zutrifft? Hinweise bitte an die Kripo unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (347)

