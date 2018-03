Kreispolizeibehörde Viersen / Viersen-Süchteln: Polizei sucht ...

Viersen-Süchteln: Polizei sucht Zeugen nach schwerem Verkehrsunfall

Viersen-Süchteln - Am Freitag, 09.03.2018, ereignete sich auf der K 17 -Anrather Straße-in Süchteln ein Verkehrsunfall, bei dem eine 57-jährige Frau aus Grefrath lebensgefährlich verletzt wurde. Wir berichteten in unserer Meldung Nr. 304. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zum Hergang des Unfalls machen können. Die Ermittler fragen: Wer ist gegen 21.00 Uhr auf der Anrather Straße unterwegs gewesen und hat das Fahrzeug der Grefratherin, einen silber-grauen BMW, möglicherweise gesehen? Die Frau fuhr von Anrath in Richtung Süchteln. Das Verkehrskommissariat bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02162/377-0. /wg (337)

